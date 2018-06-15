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Экономика

Профильный комитет ЗС НО одобрил инициативу о поступлении в дорфонд денег от штрафов за нарушение ПДД

18 июня 2018 17:40  [261] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области одобрил законодательную инициативу о поступлении в дорожный фонд денег от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 июня 2018 года.

В настоящее время средства от указанных штрафов не имеют целевого назначения и в дорожный фонд области не поступают.

"Мы неоднократно выходили с такой инициативой. Сначала это было 100%, потом 50%. Теперь Госдума утвердила норму, что с 1 января 2019 года все средства от штрафов за нарушения, зафиксированные комплексами фото- и видеофиксации, будут поступать в дорожный фонд. Поэтому закон о дорожном фонде необходимо привести в соответствие с действующим законодательством", - отметил председатель комитета Владимир Солдатенков. Он подчеркнул, что дополнительные поступления будут направляться на решение вопросов по сокращению мест с высокой концентрацией ДТП.

Солдатенков также добавил, что в результате данного решения с 2019 года объем дорфонда области увеличится примерно на 2 млрд рублей.

Напомним, в мае 2017 года депутаты ЗС НО одобрили возможность направления средств дорожного фонда региона на научные разработки в сфере дорожной деятельности.

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