"Лесопарковое хозяйство Нижнего Новгорода" заявило об отсутствии обработки территорий от клещей в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МКУ "Лесопарковое хозяйство Нижнего Новгорода" заявило об отсутствии обработки территорий от клещей в июне из-за срыва сроков контракта. Об этом директор учреждения Александр Коняшкин сообщил на заседании комиссии Гордумы по экологии 18 июня 2018 года.



Он рассказал, что согласно требованиям FIFA в городе должны были быть обработаны от клещей все лесные участки. Общая площадь лесных земель в границах города составляет 8 тысяч 814 га, из них 6 тысяч 990 га являются памятниками природы, и акарицидная обработка на их территории запрещена.

На обработку остальных лесных участков (1 823,83 га) был заключен контракт с ИП Дубининой на сумму 1,5 млн рублей. По словам Коняшкина, подрядчик успел обработать только 9,6 га в Приокском лесничестве, что составляет всего 0,5% от общего объема работ. 15 июня срок контракта истек, и обработка на этом была закончена. "Контракт был расторгнут, средства были сэкономлены, подрядчику оплатят всего несколько тысяч рублей за обработку", - добавил он.



По мнению депутатов, тратить бюджетные средства на обработку больших лесных насаждений неэффективно. "Это просто были бы деньги на ветер. Может их направить на оповещение людей о мерах безопасности при посещении лесов во время пика активности клещей", - предложил заместитель председателя комиссии Владимир Герасичкин (КПРФ). По итогам заседания информация была принята к сведению.



Как сообщалось ранее, более 2,8 тысяч человек с укусами клещей обратились в медицинские учреждения за первые пять месяцев 2018 года в Нижегородской области.