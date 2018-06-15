Нижегородский ФК "Олимпиец" подписал контракт с нападающим Артемом Делькиным Спорт

Фото: ФК "Олимпиец"

Нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" подписал контракт с нападающим Артемом Делькиным. Об этом сообщается на сайте клуба 18 июня 2018 года.

Согласно информации, 27-летний Делькин имеет опыт выступлений за самарские "Крылья Советов", "Тюмень", "Тамбов" и "Оренбург". В сезоне 2017 – 2018 годов в составе оренбуржцев он провел 26 матчей, забив семь мячей.

"В "Олимпийце" меня привлекли, прежде всего, прекрасные условия для работы. Новый стадион, построенный к чемпионату мира, где мы будем принимать соперников, инфраструктура для тренировочного процесса. В свое время на правах аренды я выступал за ФК "Нижний Новгород". Город мне очень понравился. Буду рад сюда вернуться и снова играть здесь", - приводятся в сообщении слова нападающего.