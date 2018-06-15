Суд оставил в силе приговор на 14,5 лет жителю Дзержинска Нижегородской области за убийство сожительницы из-за шутки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оставил в силе приговор на 14,5 лет жителю Дзержинска Нижегородской области за убийство сожительницы из-за шутки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 19 июня 2018 года.

Согласно информации, в декабре 2017 года суд приговорил 46-летнего дзержинца к 14,5 годам колонии особого режима по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что днём 2 июня 2017 года в своем доме в п. Желнино мужчина распивал с сожительницей спиртные напитки. Потерпевшая в ходе употребления алкоголя неоднократно подшучивала над ним, вызывая чувство ревности. Внезапно он схватил нож и ударил женщину в грудь. Потерпевшая скончалась на месте.

Осуждённый ранее был судим за аналогичное преступление.

Вину мужчина не признал и обжаловал приговор в связи с неверной квалификацией его действий и суровостью назначенного наказания. Судебная коллегия в мае 2018 года оставила приговор без изменения.