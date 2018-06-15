"ТНС энерго НН" расторгло договоры с двумя управляющими компаниями в Нижегородской области из-за долгов Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" в одностороннем порядке расторгло договоры с двумя управляющими компаниями в Нижегородской области из-за задолженностей по оплате электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании 18 июня 2018 года.

Согласно информации, с 1 июня 2018 года прекращены договоры энергоснабжения с Катунским МУП ЖКХ (Чкаловский район, село Катунки) и ООО УК "Дом-Сервис" (Балахна), в связи ненадлежащим исполнением коммунальных услуг вышеуказанными предприятиями.

Отмечается, что согласно поправкам к ЖК, энергосбытовая компания может в одностороннем порядке расторгнуть договор энергоснабжения с управляющей компанией, если долг последней за электроэнергию превысил две среднемесячные величины по оплате. По состоянию на 31 мая задолженность за электроэнергию ООО УК "Дом-Сервис" составляла 73,3 тысячи рублей; Катунское МУП ЖКХ – 95,3 тысячи рублей.

На прямые расчеты за электроэнергию с ПАО "ТНС энерго НН" были приняты жители многоквартирных домов (МКД): Чкаловский р.н, с.Катунки, ул. Серова, дома № 41 и № 43 по ул. Серова в селе Катунки, а также дома по ул.Лесопильная, д.19, ул.Пирогова, д.9А, ул.Энгельса, д.62 в Балахне.

"При этом заключение письменных договоров энергоснабжения между собственниками и пользователями квартир указанных МКД с ПАО "ТНС энерго НН" не требуется, договоры считаются заключенными на неопределенный срок. Счета за электроэнергию, потребленную в июне, новым клиентам ПАО "ТНС энерго НН" будут сформированы в конце июня – начале июля 2018 года. Передать показания приборов учета электроэнергии необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 26 июля, в дальнейшем – ежемесячно передавать сведения об электропотреблении", - отмечается в пресс-релизе.