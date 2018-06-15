МЧС предупреждает о вероятности пожаров и аварий на маломерных судах в Нижегородской области из-за жары 19 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о вероятности пожаров и аварий на маломерных судах в Нижегородской области из-за жары 19 июня 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сегодня днем местами по региону ожидается жара +30…+32°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.

Также сообщается, что на 18 мая частично пятый класс пожароопасности лесов установился в пяти муниципалитетах: г.о. г. Выкса, г.о. г. Кулебаки, Лукояновский, Починковский, Шатковский районы.

Частично четвертый класс – в девяти: г.о. Навашинский, г.о. г. Первомайск, г.о. г. Саров, Ардатовский, Большеболдинский, Бутурлинский, Вознесенский, Гагинский, Дивеевский районы.

Напомним, с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. При наступлении четвертого класса пожароопасности посещение лесов запрещено.