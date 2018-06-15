Последние новости рубрики Общество
19 июня 2018 19:21  [46] Молодежный парламент Дзержинска Нижегородской области выявил около 100 граффити с рекламой наркотиков
19 июня 2018 19:12  [59] Около 150 человек приняли участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета Нижегородской области 2017 года
19 июня 2018 19:04  [52] Общественники Дзержинска Нижегородской области предложили выделять многодетным субсидии на жилье
19 июня 2018 18:53  [211] Суд отложил рассмотрение иска нижегородского перевозчика ИП Комракова по маршруту Т-71
19 июня 2018 18:43  [155] Департамент градразвития региона планирует разработать генплан Нижегородской агломерации
19 июня 2018 18:38  [67] Нижегородский минздрав планирует в 2018 году разработать проект капремонта Ардатовской ЦРБ
19 июня 2018 18:25  [90] Колл-центр языковой поддержки на транспорте открылся в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018
19 июня 2018 17:54  [380] "Если деревянные дома делать памятниками, тогда нужна единовременно пара-тройка бюджетов Нижнего Новгорода", - Сергей Попов
19 июня 2018 17:27  [144] Профильная комиссия нижегородской думы отказалась выносить на заседание вопрос о ситуации с детсадом на ул. Ильинской
19 июня 2018 17:19  [163] "Если вы не проживаете в границах проекта, то на публичных слушаниях ваше мнение никого волновать не будет", - Мария Попова
Общество

МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области 19 июня

19 июня 2018 12:04  [371] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области 19 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 12:00 до 15:00 в регионе местами ожидаются ливни, грозы, град. При грозе возможно усиление западного ветра до 13-18 м/с. Такая погода в ряде районов сохранится до конца дня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев. Также из-за сильного ветра возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, из-за сильного дождя и града может увеличиться количество ДТП, возможны затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph