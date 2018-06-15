МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области 19 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области 19 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 12:00 до 15:00 в регионе местами ожидаются ливни, грозы, град. При грозе возможно усиление западного ветра до 13-18 м/с. Такая погода в ряде районов сохранится до конца дня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев. Также из-за сильного ветра возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, из-за сильного дождя и града может увеличиться количество ДТП, возможны затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.