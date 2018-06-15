ВТБ выпустил инвестиционно-брокерское приложение на мобильных устройствах Бизнес

Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ разработал и внедрил собственное приложение "ВТБ Мои Инвестиции", которое обеспечивает розничным клиентам доступ к инвестиционным инструментам группы.

Как сообщила 19 июня 2018 года пресс-служба кредитной организации, по оценке банка, до конца года число пользователей составит порядка 100 тысяч человек, а ежедневный объем операций - до 3 млрд рублей.

Приложение объединяет в себе брокерские сервисы банка и продукты управляющей компании. С помощью него клиенты могут совершать операции на фондовом, валютном и срочном рынках, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов. В течение года для совершения сделок также будут доступны активы паевых инвестиционных фондов, доверительного управления и внебиржевые инструменты.

Гибкий и нативный интерфейс делает функционал приложения понятным и простым в использовании как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Кроме того, для клиентов будет реализован сервис "Робо-советник". Он поможет формировать индивидуальный модельный портфель с учетом его инвестиционных целей, риск-профиля и срока инвестирования. Клиенту будут направляться регулярные рекомендации, исходя из конкретных долей каждой бумаги на его брокерском счете.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Защита подтверждения сделок и самого приложения обеспечивается технологиями Touch ID, Face ID или Passcode. Оперативно решать технические вопросы возможно с помощью онлайн-чата.

"Мы видим высокий интерес розничных клиентов ВТБ к инвестиционным продуктам группы, и наша задача – обеспечивать качественный и комплексный сервис для решения их финансовых потребностей. Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" позволит упростить клиентам доступ к инвестиционным услугам, в том числе, в части их приобретения, обслуживания и оперативного получения информации. Один из главных приоритетов, стоящих перед розничным бизнесом, – это дальнейшее повышение лояльности и удовлетворенности наших клиентов. Запуск приложения предоставляет нам дополнительные возможности по улучшению качества обслуживания клиентов и расширения клиентской базы", - пояснил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" создавалось при использовании самых современных технологий, чтобы клиенты могли оценить скорость, эффективность и удобство инвестирования с Группой ВТБ. Сервис ориентирован на индивидуальный подход к каждому клиенту. Система профилирует потребности, персонализирует информацию, новостную ленту и инвестиционные предложения под задачи каждого инвестора, направляет рекомендации, исходя из конкретных долей ценных бумаг у клиента. Запуск приложения дал старт диджитализации сервисов инвестиционных услуг в соответствии с самыми передовыми мировыми тенденциями", - сказал руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ – главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиций Владимир Потапов.

Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" уже доступно для установки в App Store и Google Play.