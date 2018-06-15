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Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Оксана Фофанова найдена живой

19 июня 2018 13:01  [144] Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Оксана Фофанова найдена живой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 19 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что 39-летняя женщина 12 июня ушла с работы на ул. Советской и пропала. О розыске Фофановой было объявлено 17 июня.

Причины, по которым женщина пропала, а также обстоятельства, при которых она была найдена, не называются.

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