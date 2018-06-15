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Общество

Пуск электричества состоялся на электроподстанции "Окский берег" в Богородском районе Нижегородской области

19 июня 2018 13:16  [202] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пуск электричества состоялся на электроподстанции "Окский берег" в Богородском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба одноименного жилого комплекса сообщила 19 июня 2018 года.

Согласно информации, понизительная подстанция будет обслуживать крупный пригородный район "Окский берег" (пригород Нижнего Новгорода, богородское направление, население - более 12 тысяч человек). Станция была построена в 2017 году, но подключение состоялось только в 2018. Связано это с прохождением длительных согласовательных процедур и наладочных работ. Станция получила официальное название по территориальной принадлежности - "Окский берег". Таким образом, возведен и запущен один из ключевых объектов инженерной инфраструктуры района – главная понизительная подстанция на 24 МВт, которая будет обслуживать как растущие жилые массивы, так производственные и социальные объекты.

По мнению профильных специалистов, в ближайшей перспективе произойдет заметное повышение надежности энергоснабжения как в новом районе, так и в соседних поселениях.

Объем инвестиций в строительство подстанции составил порядка 300 млн рублей. По мнению руководства компании-девелопера, строительство станции стало необходимой мерой, так как речь идет о развитии масштабного проекта федерального уровня – одного из самых крупных в России. Поэтому подготовка и своевременное возведение необходимой инфраструктуры стало неотъемлемой частью в механизме реализации всего проекта. Таким образом, за четыре года существования "Окский берег" построил ряд важнейших инженерных объектов - котельных, электросетевых и дорожных хозяйств, очистных сооружений, а теперь и подстанцию.

"Подстанция "Окский берег" построена согласно высочайшим современным стандартам (в том числе и экологическим), оснащена самым новым оборудованием. Объект безопасен и удобен в эксплуатации, не подразумевает постоянного пребывания персонала на территории, так как полностью автоматизирован. Подстанция автономна, управляется как с местного пульта, так и с центрального диспетчерского пункта Нижновэнерго", - сказал главный энергетик проекта "Окский берег" Алексей Перевезенцев.

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