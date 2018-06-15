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Бизнес

Представители Ростелекома рассказали о защите от киберугроз на конференции "Безопасность и защита бизнеса" в Нижнем Новгороде

19 июня 2018 13:39  [174] Бизнес

"Ростелеком" выступил партнером конференции делового журнала National Business "Безопасность и защита бизнеса" в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 19 июня 2018 года.

Согласно информации, мероприятие прошло при поддержке регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" и уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области.

На конференцию собрались более 60 топ-менеджеров нижегородских компаний, представителей малого и среднего бизнеса, финансового сообщества. Участники обсудили вопросы кибербезопасности предприятий, проверки контрагентов и новых сотрудников на благонадежность.

Представители "Ростелекома" рассказали, как IT-инфраструктура поможет оградить бизнес от киберугроз, представили предложения компании в области сетевой безопасности.

"Защита конфиденциальных данных становится в бизнес-среде все более актуальной. Растет интерес к сервисной модели обеспечения кибербезопасности. Наша компания предлагает широкий набор решений для защиты информации и ресурсов клиентов от хакерских атак. Мы можем протестировать любую систему на уязвимость и оперативно устранить слабые места", – отметил директор по продукту макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Владимир Устюжанинов.

Один из самых распространенных способов блокировки интернет-сервисов компаний ‒ DDoS-атаки . Их цель ‒ перегрузка ложными запросами серверов, обслуживающих сайты. В результате сетевые каналы переполнены трафиком, и ресурс становится недоступным для клиентов. "Ростелеком" предлагает эффективные решения для мониторинга атак и их предотвращения.

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