Оптимистичный сценарий Стратегии–2035 предполагает увеличение продолжительности жизни нижегородцев на год к 2020 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года предполагает при оптимистичном прогнозе увеличение продолжительности жизни на несколько месяцев к 2020 году. Об этом говорится проекте Стратегии.

В рамках Стратегии разработано три сценария экономического развития области: инновационный, базовый и консервативный.

С учетом этих сценариев был сформирован прогноз ключевых показателей Стратегии по направлениям "Человеческий капитал", "Экономическое развитие" и "Пространственное развитие".

Продолжительность жизни, согласно прогнозу, к 2020 году при реалистическом (базовом) сценарии должна увеличиться на несколько месяцев – с 71,9 года до 72,5 лет, при оптимистическом (инновационном) – на год; к 2024 году – до 73,7 и 78 лет соответственно: к 2035 году – до 77 и 81,5 лет.

В анализе системы здравоохранения отмечается, что в Нижегородской области создана трехуровневая система оказания медпомощи. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, помощь сосредоточена в 77 межмуниципальных центрах II уровня (профили: перинатальные, сосудистые, травматологические, центры гемодиализа, онкологические, инфекционные, наркологические) и 23 региональных центрах III уровня (кардиохирургия, нейрохирургия, травматология, токсикология, онкология, фтизиатрия, выхаживание маловесных детей, неонатальная хирургия).

При том, что разработчики стратегии отмечают устойчивую положительную динамику показателей в сфере здравоохранения (в частности, IV место среди субъектов РФ (после Москвы, Московской и Свердловской областей) по числу сохраненных жизней), интегральные показатели уступают среднероссийским значениям. Так, коэффициент смертности по итогам 2017 года составил 14,7 промилле (69 место) против 12,4 промилле в целом по стране.

Обозначены главные проблемы системы здравоохранения региона. Одна из них – проблема доступности медпомощи: в 39 муниципалитетах из 52 уровень смертности выше среднеобластного, что в основном связано с дифференциацией муниципальных образований по уровню обеспеченности врачами, доступности высокотехнологичной медпомощи в удаленных районах.

Кроме того, по итогам 2016 года доля объектов, требующих капремонта, составила 84%; степень износа "тяжелого" медоборудования (томограф, рентген, УЗИ и т.д.) – 62%. Также по-прежнему отмечается дефицит медицинских кадров, недостаточный уровень информатизации; низкий уровень эффективности работы системы медучреждений и каждого в отдельности.

Для достижения стратегической цели – увеличить продолжительность жизни и укрепить здоровье граждан за счет обеспечения качественной и доступной системой здравоохранения – поставлено несколько задач. Среди них: создание регионального онкологического кластера ядерной медицины (с охватом до 23 тысяч пациентов в год); развитие санитарной авиации (до 360 спасенных жизней в год); развитие системы медучреждений, обновление парка скорой помощи.

Напомним, облправительство сообщило о старте обсуждения Стратегии с 18 июня, оно продлится до сентября. О том, как общественность сможет принять участие в обсуждении, будет сообщаться дополнительно.

Напомним также, что отсутствие детализации и нехватка средств названы основными рисками при реализации Стратегии.