Следственный комитет РФ
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Мужчина обвиняется в покушении на убийство в Дзержинске Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 19 июня 2018 года.
По версии следствия, обвиняемый вечером 17 июня находился на остановке общественного транспорта "Больница №8" по ул. Гайдара. К нему подошли двое ранее незнакомых мужчин. После непродолжительной беседы между обвиняемым и одним из подошедших граждан произошел словесный конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом "визиткой", от которого последний упал на землю, а затем несколько ударов по голове ящиком с инструментами.
Потерпевшему своевременно была оказана необходимая медицинская помощь, и он остался жив, а злоумышленник был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.
На настоящий момент 31-летнему гражданину предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Свою вину он признал полностью, был арестован. Мужчина ранее судим за совершение имущественных преступлений, освободился в апреле 2018 года. Расследование продолжается.
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