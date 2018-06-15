Холодная вода отключена в 11 домах Нижнего Новгорода из-за плановых работ 19 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодная вода отключена в 11 домах в Нижегородском районе Нижнего Новгорода из-за плановых работ 19 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в связи с плановыми ремонтными работами на системах ЖКХ, холодное водоснабжение отключено в домах на ул. Зеленский съезд, №№4,10, ул. Ильинская, №№1б, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ул. Почаинская, №13а. Работы будут проходить до 19:00.