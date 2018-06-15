Потери в сетях "МРСК Центра и Приволжья" в январе–апреле 2018 года уменьшились на 68 млн киловатт-часов Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фактические потери в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в январе-апреле 2018 года уменьшились на 68 млн киловатт-часов относительно аналогичного периода прошлого года.

Как сообщила 19 июня 2018 года пресс-служба компании, снижения потерь в электрических сетях удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе. В их числе: своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, установка устройств компенсации реактивной мощности на объектах компании и потребителей, замена старого энергооборудования на энергоэффективное, увеличение пропускной способности ЛЭП, оптимизация систем расчетного и технического учета электроэнергии, выявление фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии.

Значительный эффект дают рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления, в ходе которых специалисты производят осмотры объектов электросетевого комплекса на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета. С начала года по результатам таких проверок составлено и оплачено 3 тысячи 362 акта о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии общим объемом более 78 млн 422 тысячи киловатт-часов.

Большое значение энергетики придают работе по оптимизации собственного потребления ресурсов на хозяйственные и производственные нужды. По итогам четырех месяцев 2018 года за счет применения энергоэффективных средств освещения, модернизации системы отопления и теплоизоляции производственных зданий и сооружений расход энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 252 тонны условного топлива. Расход электроэнергии снижен на 544 тысячи киловатт-часов, природного газа – на 214 тысяч кубометров, на 7,6 тысячи кубометров снижен расход воды.

В настоящее время в МРСК Центра и Приволжья реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на 2016-2022 годы. Контроль ее реализации осуществляет центральная комиссия ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по энергосбережению и снижению потерь.