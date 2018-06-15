Число сдававших ЕГЭ по химии школьников в Нижегородской области увеличилось на 13% в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число сдававших ЕГЭ по химии школьников в Нижегородской области увеличилось на 13% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 19 июня.

Согласно информации, участники ЕГЭ, сдававшие экзамены по истории и химии, продемонстрировали результаты на уровне прошлого года.

ЕГЭ по химии в 2018 году сдавали 84,5 тысячи участников, что на 11 тысяч больше предыдущего года. Количество участников, не преодолевших минимальную границу в 36 баллов, как и в прошлом году, составило 15%. Более 40% участников ЕГЭ показали результаты в диапазоне 61-100 тестовых баллов, что аналогично 2017 году.

ЕГЭ по истории в 2018 году сдавали почти 112 тысяч участников – на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. Число участников экзамена, не преодолевших минимальную границу в 32 балла, также осталось примерно на уровне прошлого года и составило 9%. Высокие результаты в диапазоне 61-100 тестовых баллов показали более трети участников экзамена. 206 участников набрали на ЕГЭ по истории 100 баллов.

Напомним, что основной этап ЕГЭ стартовал в Нижегородской области 28 мая.