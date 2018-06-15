Фильм и книга к 100-летию ВЛКСМ выйдут в Дзержинске Нижегородской области Общество

Фильм и книга к 100-летию ВЛКСМ выйдут в Дзержинске Нижегородской области. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 19 июня 2018 года.

29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ)

Согласно информации, к юбилею ВЛКСМ, который будет отмечаться 29 октября 2018 года, воспитанники центра "Молодежные инициативы" снимают фильм с рабочим названием "В объективе: комсомол", рассказывающий о самых известных комсомольцах города Дзержинска.

"На сегодняшний день мы отсняли пять из шести историй. Героями встреч уже стали: первый секретарь комитета комсомола завода "Корунд" Владимир Рябчиков, участница советской делегации на международном фестивале молодежи на Кубе 1978 года Людмила Кузьмина, активная комсомолка завода "Химмаш" Лидия Брославская, Раиса Сидорова, ставшая делегатом от Горьковской области на XVII Всесоюзном съезде ВЛКСМ в Москве и Зинаида Жихарева, сестра Валентина Жихарева, прошедшего путь от комсорга до генерального консула МИД СССР", - рассказали в центре.

Сейчас молодые люди готовятся к монтажу картины - пишут закадровый текст, изучают фотоархивы. Премьерный показ ленты запланирован на фестивале авторской песни "Юность комсомольская моя", который состоится в МК "Спутник" 29 октября.

Как сообщил городской совет ветеранов, к юбилею комсомола организация готовит к изданию книгу "Юность комсомольская моя. История Дзержинской комсомольской организации", общим объемом более 200 страниц.

Также в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в городе с августа по ноябрь запланированы следующие мероприятия: гала-концерт в ДКХ "А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!", тематические фотовыставки, конкурс среди первичных организаций ветеранов комсомола "Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым!", встреча ветеранов комсомола с молодежью, вечер комсомольских песен "Мы держим на историю равненье", единый классный час в общеобразовательных учреждениях города "100 лет комсомолу: этапы большого пути", брейн-ринг "Салют, комсомол!".

В сообщении также говорится, что со 2 апреля по 30 сентября главное управление ЗАГС Нижегородской области проводит конкурс "Моя комсомольская свадьба". Дзержинцам предлагается вспомнить о том, как проходили их "красные или комсомольские" свадьбы. Отправить свои истории можно по электронной почте в дзержинский ЗАГС: dzer@zags.kreml.nnov.ru. Телефон для справок: 25-62-69.