Нижегородская филармония откроет 61 сезон летних благотворительных концертов 20 июня Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская филармония откроет 61 сезон летних благотворительных концертов 20 июня 2018 года. Об этом сообщает Нижегородская государственная академическая филармония им.М.Ростроповича.

Согласно информации, сезон продлится до 29 июля. В рамках благотворительного сезона планируется провести 17 концертов, время начала всех концертов – 18:00.

В первой программе сезона прозвучат произведения русских, немецких, американских, испанских и французских композиторов в исполнении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Дирижер - народный артист России Валентин Жук (Россия-Нидерланды), солисты: Анастасия Шмыга (скрипка), Владимир Добровольский (скрипка), Сергей Артемьев (кларнет, саксофон), Константин Осетров (флюгельгорн).

Концерты пройдут 20 июня, 22 июня, 26 июня, 29 июня, 2 июля, 4 июля, 8 июля, 9 июля, 11 июля, 13 июля, 15 июля, 18 июля, 20 июля, 22 июля, 25 июля, 27 июля, 29 июля. Филармония также отмечает, что для нижегородцев и гостей города концерты Академического симфонического оркестра и музыкальный лекторий будут бесплатными.

Напомним, что в 2017 году филармония проводила юбилейный сезон благотворительных концертов 2 по 28 июня.

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СПРАВКА:

Летние благотворительные сезоны Нижегородская филармония ежегодно проводит с 1958 года. Ранее они проходили на открытой эстраде Волжского откоса, а теперь - в Кремлевском концертном зале.