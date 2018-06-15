Стратегия-2035 предполагает оптимизацию работы нижегородских медучреждений за счет создания дирекций Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области, рассчитанная до 2035 года, предполагает вывод административно-хозяйственной деятельности медучреждений в управление дирекций. Об этом говорится в проекте Стратегии.

В рамках развития системы здравоохранения предусмотрен приоритетный проект "Создание дирекций". Для оптимизации работы медицинских учреждений будет создана сеть дирекций по обслуживанию и развитию государственных учреждений здравоохранения – органов, управляющих использованием имущества (помещений, транспорта, объектов тепло- и водоснабжения, очистных сооружений), а также агрегирующих непрофильные виды деятельности, такие как бухучет, юридическая деятельность, ИТ и др.

Кроме того, предусматриваются проекты "Бережливые технологии", "Бережливый стационар", "Бережливая поликлиника", "Обновление основных фондов", "Электронное здравоохранение", "Развитие телемедицины".

Также предусматривается расширение гарантий лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении больных с отдельными социально значимыми и хроническими заболеваниями; внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя.

Напомним, облправительство сообщило о старте обсуждения Стратегии с 18 июня, оно продлится до сентября. О том, как общественность сможет принять участие в обсуждении, будет сообщаться дополнительно.

Напомним также, что отсутствие детализации и нехватка средств названы основными рисками при реализации Стратегии.