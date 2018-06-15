ЗС НО планирует обсудить с облправительством обращение за федеральными деньгами в качестве компенсации затрат на ГСМ аграриям Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Члены комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области планируют обсудить с облправительством обращение за федеральными деньгами в качестве компенсации затрат аграриев на горюче-смазочные материалы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 19 июня 2018 года.



Обратиться к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации сельхозтоваропроизводителям затрат на ГСМ предложил депутат Александр Ефремцев. Он обосновал необходимость такого шага резким ростом стоимости топлива, который случился в мае 2018 года.



"Цена на дизельное топливо по данным на июнь в Нижегородской области составляет около 50 тысяч рублей за тонну, на бензин АИ-92 – 55,4 тысячи рублей. Повышение стоимости с начала года составило 3,7 тысячи рублей за дизельное топливо и 11 тысяч рублей за 92-й бензин. На уборку урожая 2018 года нижегородским аграриям необходимо приобрести ГСМ на сумму более 2 млрд рублей. Это, безусловно, повлияет на стоимость произведенной продукции", - сказал Ефремцев.



В ходе обсуждения этого вопроса депутат Ольга Щетинина предложила повременить с принятием решения об обращении. "У нас еще есть время подумать, стоит ли обращаться на уровень выше, потому что следующее такое же обращение может быть и от промышленников, и от какой-то еще отрасли", - сказала Щетинина. Она выразила мнение, что нужно хорошо поработать над текстом и обсудить вопрос с региональным правительством. Также, считает депутат, вопрос не должен выходить в политическую плоскость.



С таким предложением согласились и депутаты Николай Шкилев, Вячеслав Аксиньин, Виктор Лунин, председатель комитета Игорь Тюрин.



"Министр сельского хозяйства РФ не решает, сколько денег выделять на поддержку АПК. Поэтому это письмо не по адресу. Кроме того, с моей точки зрения, мы должны сначала выждать, чтобы цены стабилизировались, и подсчитать убытки. И должна быть какая-то специальная программа на федеральном уровне, чтобы компенсировать удорожание с учетом областной поддержки. В таком виде мы не можем принимать решение. В несколько переработанном и позже – есть смысл", - сказал Лунин.

По итогам обсуждения было принято решение в целом согласиться с необходимостью компенсации аграриям затраченных на ГСМ средств, но проработать вопрос с областным правительством и согласовать с ним точку зрения на проблему. Только после этого, решили члены комитета, вопрос можно будет выносить на обсуждение регионального парламента.



Напомним, рост цен на бензин с начала 2018 года по конец мая в Нижнем Новгороде составил 8,3%.