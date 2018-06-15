"Если деревянные дома делать памятниками, тогда нужна единовременно пара-тройка бюджетов Нижнего Новгорода", - Сергей Попов Общество

Сергей Попов Фото: Столица Нижний

Главный архитектор Нижегородской области, первый заместитель директора департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Сергей Попов считает необходимым разработку закона о реновации исторической среды. Об этом он заявил журналистам 19 июня 2018 года.



Говоря о возможности сохранить деревянную застройку Нижнего Новгорода, архитектор подчеркнул, что дискуссия о том, что важнее – подлинность или среда, - ведется уже много лет.



"Если мы решаем, что деревянные дома должны остаться подлинными, то они переходят в режим реставрации, и ценник на эти работы вырастает в десять раз, сроки вырастают в десять раз. Если все эти дома делать памятниками, тогда нужна единовременно пара-тройка годовых бюджетов Нижнего Новгорода", - отметил Попов.



Он добавил, что интерес у инвесторов к таким постройкам возникает, когда речь идет просто о сохранении среды. "Нужен определенный закон о реновации, который прописал бы статус этой исторической среды: может быть она новоделом или нет, что может инвестор делать, а что нет. Мы сейчас на этом пути и надеемся, что такой закон будет принят и на его основе каждый инвестор сможет принимать решение", - сказал Сергей Попов.



В свою очередь директор департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александр Бодриевский подтвердил, что привлечение инвесторов на такие объекты – очень сложная часть работы. "Деревянные конструкции недолговечны, и чтобы их сохранить, нужны очень большие средства. К сожалению, у нас мало инвесторов, которые идут на это", - сказал Бодриевский.



Напомним, в мае 2018 года и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин презентовали программу восстановления улицы Ильинской в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что в рамках концепции реведелопмента улицы Ильинской будут проработаны финансовые и правовые механизмы привлечения инвестиций в сохранение объектов культурного наследия и в благоустройство территории.