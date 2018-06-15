Нижегородский минздрав планирует в 2018 году разработать проект капремонта Ардатовской ЦРБ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минздрав планирует в 2018 году разработать проект капремонта Ардатовской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 19 июня 2018 года врио губернатора Глеб Никитин совершил рабочую поездку в Ардатовский район, в ходе которой встретился с жителями и выслушал их просьбы.

"Конкретная просьба была по поводу лапароскопии в центральной районной больнице, мы соответствующее решение приняли, специальное оборудование для проведения лапароскопических операций будет приобретено уже в четвертом квартале этого года. Также было дано поручение в 2018 году решить вопрос с отделением химиотерапии", - сообщил Никитин.

Вопрос оказания медицинских услуг населению стал одним из основных. Так, многие жалуются на состояние отделений ЦРБ. В том числе терапевтическое отделение требует капремонта. Никитин в ответ на это сказал, что данное отделение нужно ставить в план минимум на 2019 год.

Присутствовавший на встрече министр здравоохранения Антон Шаклунов заявил, что в 2018 году специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации. "Предварительно 49 млн рублей стоит ремонт всего учреждения, поэтапно можно эту работу сделать", - отметил Шаклунов.

По итогам общения с жителями Ардатовского района Никитин также сообщил, что есть возможность высвободить ресурсы из областного дорожного фонда, которые сейчас идут на трассы регионального и муниципального значения, и направить их в помощь муниципалитетам. В первую очередь это касается дорог, связывающих населенные пункты, по которым, в том числе, перевозят школьников, а также дорог на территориях, которые интересны потенциальным инвесторам.

"Сейчас обсуждается целый ряд инвестиционных проектов, непосредственно в Мухтолове и на других территориях Ардатовского района. Есть конкретные проекты, развитие которых зависит от инфраструктуры, в одном случае дорог, в другом – системы канализации. Мы готовы оказывать поддержку из областного бюджета инвесторам", - добавил врио губернатора.