Департамент градразвития региона планирует разработать генплан Нижегородской агломерации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Жизнь подсказывает, что нужно сделать генеральный план Нижегородской агломерации", - отметил директор департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александр Бодриевский на пресс-конференции 19 июня 2018 года.



Отвечая на вопрос о подготовке Нижнего Новгороде к празднованию 800-летия в 2021 году, Бодриевский отметил, что врио губернатора поручил подготовить техническое градостроительное задание о развитии Нижегородской агломерации.



"О ней говорят много, но пока ее еще нет. На Законодательном собрании в прошлом году было решено, что нужно идти в этом направлении. Это вызвано той обстановкой, что рядом с Нижним Новгородом развиваются территории, которые не совсем планомерно застраиваются жилыми домами. Чтобы упорядочить это, жизнь подсказывает, что нужно сделать генеральный план Нижегородской агломерации. Что туда войдет, пока мы не знаем, но такую работу мы намечаем, и она будет сделана", - отметил Бодриевский.



В свою очередь главный архитектор Нижегородской области, первый заместитель директора департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Сергей Попов добавил, что радикально преобразовать что-то за три года будут очень сложно.



"Конечно, будет очень активизирована работа по созданию общественных пространств и повышению уровня благоустройства города. Это уже федеральный тренд. Мы надеемся, что сдвинется в позитивную сторону работа по сохранению исторического наследия. Мне бы лично хотелось, чтобы к 2021 году проявились четкие очертания того, что у нас будет на Стрелке", - сказал Попов.



Напомним, Законодательное собрание Нижегородской области приняло закон о создании Нижегородской агломерации в декабре 2017 года.



Напомним также, что на Стрелке в Нижнем Новгороде планируется создать культурно-спортивный общественный подцентр.