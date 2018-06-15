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Происшествия

"Волгострой" в Кстове Нижегородской области оштрафован на 160 тысяч рублей за смертельный несчастный случай

19 июня 2018 18:47  [60] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Волгострой" (Кстово, Нижегородская область) оштрафовано на 160 тысяч рублей за смертельный несчастный случай с работником. Об этом сообщила государственная трудовая инспекция в регионе 19 июня 2018 года.

Согласно информации, 26 апреля 55-летний стропальщик с напарником разгружали сеялки с бункерами на сельхозтехнике. Груз перемещался с помощью крана. Во время очередного крепления груза, который должен был поднять кран, произошел зацеп троса для захвата груза. Работник нагнулся под груз и пытался приподнять его, чтобы поправить крепление. Прикладывая для этого усилие, мужчина потерял равновесие, и упал с борта прицепа на лежавшие внизу доски с высоты около двух метров. В результате мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, переломы ключицы и ребер, а также повреждения внутренних органов. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Кстовскую ЦРБ, где от полученных травм он скончался.

В ходе расследования несчастного случая было установлено, что погрузочно-разгрузоные работы выполнялись без схемы строповки, технологической карты и проекта производства работ. Стропальщик был допущен к работе на высоте более 1,8 м без прохождения обучения безопасным методам и приемам.

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