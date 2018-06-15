Общественники Дзержинска Нижегородской области предложили выделять многодетным субсидии на жилье Общество

Общественники Дзержинска Нижегородской области предложили выделять многодетным субсидии на приобретение жилья или его строительство. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 19 июня 2018 года.

Согласно информацией, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья Думы Виктор Софронов и депутат Галина Демахина рассмотрели повестку из семи вопросов.

Помимо этого, депутаты заслушали председателя комиссии по экономике, инвестициям, промышленности, градостроительству, предпринимательству общественного совета при главе города Галины Савченковой по вопросу об обеспечении жильем многодетных семей. Савченкова сообщила, что возглавляемая ею комиссия общественного совета предлагает рассмотреть возможность подготовки обращения Думы в Законодательное собрание Нижегородской области по изменению схемы решения жилищных проблем многодетных семей. В качестве варианта общественники предлагают вместо предоставления участков под жилищное строительство предусмотреть выделение субсидий для приобретения жилья или строительство многоквартирных типовых домов. Депутаты профильного комитета посчитали целесообразным начать подготовку данного документа.

"Подвести коммуникации к участку для многодетных – это только половина истории, главное – построить дом, а на это требуются большие средства. Как показывает практика, семьям, которые, воспользовались правом на получение земельного участка под строительство, очень непросто довести дело до логического завершения. Поэтому мы сегодня рассмотрели возможность подготовки обращения на уровень региональной власти, чтобы предусмотреть какие-то вариации развития событий. Может, надо пересмотреть саму льготу. Примеры тому есть в других регионах, где выдается, допустим, разовый сертификат на улучшения жилищных условий. Это реальные деньги, которые семьи могут направить на улучшение своих материальных условий", - пояснил Софронов.



Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет 2018 года и рекомендовали принять данный документ. При рассмотрении этого вопроса депутаты особое внимание обратили на то, что в предлагаемых изменениях есть поправки, касающиеся выделения средств на проектирование систем газоснабжения и водоснабжения, канализации и проведения изыскательских работ в рамках строительства инженерной инфраструктуры на территории малоэтажного жилищного строительства на пр. Свердлова (вторая очередь) и ЖК "Северные ворота" в общей сумме 7,4 млн рублей.

Напомним также, в апреле нижегородское правительство сообщило, что планирует пересмотреть подход к выделению земельных участков многодетным семьям. Однако пока конкретный проект изменений в законодательство не подготовлен.