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Общество

Около 150 человек приняли участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета Нижегородской области 2017 года

19 июня 2018 19:12  [39] Общество
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 150 человек приняли участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета Нижегородской области 2017 года 19 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, слушания проходили как в очном формате в актовом зале министерства финансов региона, так и в заочном: любой желающий мог зарегистрироваться на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания", посмотреть трансляцию в режиме реального времени и задать свои вопросы. Некоторые из них министр финансов области Ольга Сулима озвучила на слушаниях 19 июня.

"Мы получили положительную оценку минфина РФ за исполнение бюджета с профицитом в 304 млн рублей, за снижение госдолга в абсолютном размере. Интерес граждан к заочному формату публичных слушаний растет. Видеотрансляцию публичных слушаний в режиме реального времени посмотрели 6 651 человек, на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания" зарегистрировалось 2 680 человек", - рассказала Сулима.

В очном формате слушаний приняли участие 153 человека, которые одобрили отчет об исполнении бюджета. На рассмотрение Заксобрания региона документ планируется вынести в июле 2018 года.

Напомним, в 2017 году областной бюджет впервые с 2006 года исполнен с профицитом. Доходы по сравнению с 2016 годом выросли на 8,6 млрд рублей или на 6,4%. Расходы выросли по сравнению с 2016 годом на 3,9 млрд рублей или на 2,8%.

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