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Общество

МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области 20 июня

20 июня 2018 08:06  [1450] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области 20 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, в период с 08:00 до 11:00 местами по области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни и град. При грозе возможно усиление западного и северо-западного ветра порывами до 13-18 м/с. Такая погода в ряде районов может сохраниться до конца дня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Из-за ветра и града возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.

Кроме того, из-за дождя и града возможно увеличение количества ДТП, ожидаются затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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Теги:
МЧС Погода
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