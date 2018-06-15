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МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области 20 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Согласно информации, в период с 08:00 до 11:00 местами по области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни и град. При грозе возможно усиление западного и северо-западного ветра порывами до 13-18 м/с. Такая погода в ряде районов может сохраниться до конца дня.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Из-за ветра и града возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.
Кроме того, из-за дождя и града возможно увеличение количества ДТП, ожидаются затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.
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