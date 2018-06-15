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Бизнес

Детская футбольная команда "Маринс Групп Сормово" из Нижнего Новгорода стала победителем всероссийского турнира во Владимире

20 июня 2018 10:36  [155] Бизнес

Фото: пресс-служба кинокомпании "Маринс Групп"

Юные футболисты "Маринс Групп Сормово" из Нижнего Новгорода стали победителями Всероссийского турнира памяти советского и российского футболиста и футбольного тренера А.М. Чечеткина. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" 20 июня 2018 года.

Турнир проходил с 11 по 13 июня во Владимире. В нём приняли участие семь команд: из Нижнего Новгорода, Выксы, Владимира, Петушков, Гусь-Хрустального и Суздаля. За три игровых дня был проведен 21 футбольный матч. Победитель определился по круговой системе.

По результатам проведенных матчей третье место заняла команда "Сокол" из Суздаля, набрав одинаковое со вторым местом количество очков и уступив только по разнице мячей. Второе место досталось команде "Металлург" из Выксы. Победителем турнира стала команда "Маринс Групп Сормово", подшефная кинокомпании "Союз Маринс Групп", одержав победы во всех матчах и набрав 18 очков.

Кроме этого, были выбраны лучшие игроки турнира. В команде "Маринс Групп Сормово" ими стали Илья Гущин и Ярослав Сорокин.

В дальнейшем детская футбольная команда "Маринс Групп Сормово" планирует принять участие в турнирах российского и международного масштабов. С 20 июня по 10 июля пройдут учебно-тренировочные сборы в рабочем поселке Шатки Нижегородской области, а в августе ребят ожидает участие в Международном турнире в Казани.

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