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Бизнес

Долг за тепло владельцев нежилых помещений в Дзержинске Нижегородской области составил более 11 млн рублей

20 июня 2018 11:41  [157] Бизнес

Долг за теплоэнергию владельцев нежилых помещений в Дзержинске Нижегородской области составил более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации - нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 20 июня 2018 года.

Согласно информации, долг собственников нежилых помещений, встроенных в многоквартирные дома (магазины, парикмахерские, ломбарды и т.д.) по данным на 1 мая 2018 года превысил 11 млн рублей. Сообщается, что в адрес должников было направлено около 250 претензий. По состоянию на 6 июня более 110 потребителей полностью или частично погасили задолженность.

Как сообщили в нижегородском филиале "Т Плюс", с начала 2018 года уже подготовлено более 70 материалов в отношении должников для передачи в суд, при этом помимо основного долга клиент обязан будет оплатить пени за просрочку платежей и судебные издержки, что существенно увеличит сумму его обязательств.

"В летние месяцы полным ходом идет подготовка теплофикационного оборудования к работе в следующий осенне-зимний период. В ходе проведения ремонтной кампании своевременная оплата теплоресурсов потребителями крайне важна, поскольку для закупки материалов, оборудования, оплаты ремонтных работ нужны огромные финансовые вложения. Стабильное прохождение отопительного сезона также напрямую связано с платежной дисциплиной всех клиентов компании", - отметил директор филиала Александр Бобров.

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