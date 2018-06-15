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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области несовершеннолетней Александры Бэбэлэу

20 июня 2018 11:46  [169] Происшествия

Фото: ПСГ "Рысь"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области несовершеннолетней Александры Бэбэлэу. Об этом поисково-спасательная группа "Рысь" сообщила 19 июня 2018 года.

Согласно информации, подросток 2003 года рождения 18 июня ушла из дома в квартале Дружбы в п. Неклюдово и пропала.

Приметы пропавшей, плотное телосложение, рост 168 см, волосы темные вьющиеся до плеч, глаза карие. Была одета в бордовую кофту с белыми пуговицами, черную футболку с серыми наклейками, синие джинсовые шорты.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 (волонтеры), 102 (полиция).

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