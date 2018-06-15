Дума Дзержинска Нижегородской области назначила довыборы по округу №24

Дума Дзержинска Нижегородской области назначила довыборы по одномандатному округу №24. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 20 июня 2018 года.
Согласно информации, довыборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Владислава Сивого.
Довыборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Таким образом, избиратели округа №24 будут участвовать в выборах губернатора Нижегородской области и довыборах депутата Думы.
Решение было принято в рабочем порядке. Извещение о довыборах будет опубликовано 21 июня в газете "Дзержинские ведомости".
Напомним, в апреле высший совет ЛДПР принял решение передать мандат экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никиты Сорокина Сивому.
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