Марш-бросок завершит смену детского лагеря "Хочу стать морпехом" в Нижнем Новгороде 22 июня Общество

Марш-бросок завершит смену детского лагеря "Хочу стать морпехом" в Нижнем Новгороде 22 июня. Об этом пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, 22 июня состоится завершающий день в лагере "Хочу стать морпехом". В этот день ребята участники смены совершат пятикилометровый марш-бросок, максимально приближенный к реальным боевым условиям. Дымовые завесы, веревочные переправы, переход через лесной водоем – через все эти препятствия придется пройти молодым ребятам. После марш-броска ребята продемонстрируют свою боевую подготовку на показательных выступлениях перед учениками школы №114 Автозаводского района Нижнего Новгорода и примут участие в митинге памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Лагерь проводится в Нижнем Новгороде уже в пятый раз. При этом организаторы каждый год меняют программу. За три недели лагеря ребята закрепляют навыки, приобретенные в ходе прохождения во время учебного года программы по патриотическому и спортивному воспитанию, а также участвуют в выездных мероприятиях. В 2018 году ребята освоили азы тактической подготовки, научились грамотным приемам организации и ведения боя путем решения тактических задач на местности в условиях, наиболее приближенных к боевой действительности, встретились с ветераном боевых действий и совершили поездку на аэродром города Богородска.

Кроме этого, для детей проводились экскурсии по историческим частям города. Организаторами лагеря выступили руководители военно-спортивного клуба "Пантера" и кинокомпания "Союз Маринс Групп".