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Общество

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу ДК им. Орджоникидзе в собственность города

20 июня 2018 12:36  [134] Общество

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила передачу ДК им. Орджоникидзе в собственность города. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 20 июня 2018 года.

Орджоникидзе является объектом социальной сферы ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" - филиала АО Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ".

Напомним, РСК "МиГ" предложила передать ДК им. Орджоникидзе (ул. Чаадаева, 17) в собственность Нижнего Новгорода в связи с востребованностью здания для проведения культурно-массовых мероприятий. Департамент культуры считает принятие данного объекта целесообразным.

Содержание здания составляет 10,2 млн рублей в год, но не полностью ликвидированы последствия пожара, произошедшего 22 ноября 2016 года, законсервирован и не работает третий этаж.

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