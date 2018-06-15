Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу ДК им. Орджоникидзе в собственность города Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила передачу ДК им. Орджоникидзе в собственность города. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 20 июня 2018 года.



Орджоникидзе является объектом социальной сферы ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" - филиала АО Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ".



Напомним, РСК "МиГ" предложила передать ДК им. Орджоникидзе (ул. Чаадаева, 17) в собственность Нижнего Новгорода в связи с востребованностью здания для проведения культурно-массовых мероприятий. Департамент культуры считает принятие данного объекта целесообразным.



Содержание здания составляет 10,2 млн рублей в год, но не полностью ликвидированы последствия пожара, произошедшего 22 ноября 2016 года, законсервирован и не работает третий этаж.