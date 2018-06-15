Причины популярности LED-ламп в освещении

Первые образцы светодиодных ламп появились еще в середине прошлого столетия. Только максимальный интерес к изобретениям возник относительно недавно. Все потому, что такие типы ламп понемногу вытесняют привычные искусственные источники света. Сегодня LED-технологии являются частью повседневного быта, и сфера их использования давно не ограничивается одними лишь электронными приборами.

Причиной стремительной популярности светодиодов в освещении являются следующие преимущества:

Долговечность ламп;

Невысокое энергопотребление;

Существенный экономический эффект от большого срока эксплуатации и экономичности;

Хорошая светоотдача. Благодаря высокому КПД, большинство потребляемой энергии светодиодной лампы преобразуется в свет;

Возможность выбора лампочек с разным типом цветовой температуры, от тепло-желтого, до ярко белого цвета;

Для реализации декоративной подсветки светодиодные лампы являются одним из оптимальных решений, потому что отличаются большим разнообразием цветов и вариантов освещения;

Приборы не нагревается при продолжительной работе. Таким образом, можно говорить об их высокой пожарной безопасности. Именно поэтому такие источники света рекомендуется использовать для организации бытового освещения: в люстрах, встраиваемых светильниках, точечных и других видах освещения;

LED-ламы стойко переносят механические повреждения. Достигается это за счет отсутствия в конструкции хрупких элементов. Вместо стеклянной колбы здесь прочный пластик, а нить накаливания заменяют крепкие диоды;

Экологичность таких осветительных приборов достигается за счет отсутствия в составе ртутных, фосфорных и других токсичных элементов. Также это указывает на большую безопасность эксплуатации таких источников света.

Что касается минусов LED-ламп, то многие эксперты указывают на их стоимость. И правда, качественные изделия известных производителей стоят недешево. Только стремительный спрос на продукцию наталкивает разработчиков на поиск возможностей снизить себестоимость этих источников света. В принципе им это удается. Ведь ежегодно можно заметить реальное снижение цен на «ледовские» лампы.

Спасибо источнику mirpriborov.com за предоставленную информацию.

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