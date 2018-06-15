Индивидуальный предприниматель в Заволжье Нижегородской области оштрафован на 30 тысяч рублей за гибель оператора котельной Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Индивидуальный предприниматель в Заволжье Нижегородской области оштрафован на 30 тысяч рублей за гибель оператора котельной. Об этом Гострудинспекция Нижегородской области сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, в феврале 46-летний оператор котельной на деревообрабатывающем производстве (ИП Таушан А.А.) обслуживал транспортер, подающей щепу в топку котла. Его дежурство длилось сутки. После окончания дежурства тело оператора, попавшего в транспортер, было обнаружено его сменщиком.

Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть оператора наступила от тяжелых травм головы, переломов ребер, позвоночника, а также повреждений внутренних органов. В крови у погибшего алкоголь не обнаружен. Экспертиза транспортера установила, что на момент несчастного случая на оборудовании отсутствовало защитное ограждение цепных конвейеров с движущимися частями, исключающее контакт работника с опасным механизмом. В ходе проведения расследования на транспортер были установлены металлические решетки.

Таким образом, причинами несчастного случая стали конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования, а также неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за соблюдением и выполнением работниками требований норм, правил и инструкций по охране труда.