Нижегородская Дума одобрила рассмотрение вопросов по счетам депутатов в иностранных банках на антикоррупционной комиссии Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дума Нижнего Новгорода одобрила рассмотрение вопросов по счетам депутатов в иностранных банках на специальной антикоррупционной комиссии. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании 20 июня 2018 года.

Данная инициатива поступила от прокуратуры города. Суть изменений заключается в том, что если у депутата есть вопросы, которые он не может решить по объективным причинам, то они будут рассмотрены на заседании комиссии, которая будет созываться не регулярно, по мере необходимости.



Ранее данный вопрос рассмотрела комиссия нижегородской Думы по местному самоуправлению (МСУ).