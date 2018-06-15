Нижегородский минобр обновил стратегию развития НГИЭУ Общество

Фото: НГИЭУ

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство образования Нижегородской области обновило стратегию развития Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Об этом министр образования области Сергей Злобин сообщил на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания региона 20 июня 2018 года.

По его словам, основная линия стратегии - сохранение и развитие кадрового потенциала региона. В настоящее время, по информации министра, 87% выпускников НГИЭУ остаются работать в тех районах, от которых они были направлены в вуз

Как сообщил министр, основная задача головного отделения, расположенного в Княгинино, - это "развитие умного сельского хозяйства, умных энергосистем и электросервиса, умного малого города".

Институт пищевых технологий и дизайна (филиал НГИЭУ в Нижнем Новгороде) будет нацелен на туристический бизнес в сфере услуг, создание франшиз здорового питания и развитие сферы общественного питания в целом.

Институт транспорта, сервиса и туризма (Воротынец) также будет ориентирован на туристическое направление. В частности, планируется, что он будет работать над созданием малых предприятий в сфере туризма, используя близость к трассе М-7. Минобр считает, что на этой территории можно создать туристический кластер.

Кроме того, регион планирует сделать Институт дополнительного образования центром компетенций по данному направлению.

Злобин также сообщил, что минобр оптимизирует расходы вуза, в частности отказывается от невостребованных специальностей. В этом учебном году было сокращено 175 бюджетных мест. Идёт также и оптимизация имущественного комплекса. Так, один из корпусов НГИЭУ в Щербинках планируется передать под строительство детского сада. Кому именно будет передан корпус - муниципалитету или инвестору - пока не решено, однако министерство образования отмечает, что будет исходить из сроков строительства не более двух лет.

Помимо этого, в планах правительства - создать на базе вуза попечительский совет.

Напомним, в конце 2016 года регион выкупил доя НГИЭУ комплекс зданий у НИМБа по адресу: ул. Горная, 13. В приобретение имущества было вложено 270 млн рублей.