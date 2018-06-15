Три нижегородских экологических маршрута принимают участие во всероссийском конкурсе Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три нижегородских экологических тропы принимают участие во всероссийском конкурсе "Зеленый маршрут". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 20 июня 2018 года.

Для участия в конкурсе необходимо придумать экологическую тропу - туристический маршрут по местам культурного и природного наследия, интересный с точки зрения истории, краеведения и экологии. Организаторы конкурса – министерство культуры России и общественное движение "Волонтеры Победы".

Конкурс стартовал месяц назад, и 15 июня закончился его заочный этап. От нижегородской области в нём принимают участие три проекта: от музея в Арзамасском районе, от музея "Щелоковский хутор" в Нижнем Новгороде и протяжённый маршрут по правому берегу реки Оки.

В частности, сотрудники музея "Природа" им. С.И. Трофимова Арзамасского района подготовили для конкурса экскурсионный маршрут в старообрядческие села - места бытования старинного промысла по заготовке лыка "В гости к лыковым лаптям". Также в туристический маршрут включены мастер-классы, встреча с фольклорным коллективом в "дивных обрядах" и заезд на делянку.

Второй проект – это экологическая тропа по Музею деревянного зодчества "Щелоковский хутор" и его ближним окрестностям. Кроме знакомства с укладом и обычаями народов Поволжья, туристы, не выезжая за пределы Нижнего Новгорода, смогут узнать природные особенности, о которых раньше, возможно, даже не задумывались: какие деревья там растут, что такое "одичалые растения", как достигается профиль равновесия оврагов и может ли растительность остановить оврагообразование на высоком берегу Оки и Волги.

Третья экологическая тропа рассчитана на туристов и любителей спорта: она имеет длину около 120 км и проходит по правому берегу Оки через исторические поселения - города Павлово, Горбатов, Богородск, Абабковский и Дудин монастыри, усадьбу Приклонских-Руковишниковых, музей старинных народных промыслов и ремесел "Березополье" и другие культурные, и природные достопримечательности.

14 июля на всех экологических тропах, заявленных на конкурс, пройдет всероссийский субботник, а победители конкурса – три лучших экологических маршрута России – будут объявлены 5 сентября.