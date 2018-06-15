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Общество

Бюджет подготовки школ Дзержинска Нижегородской области к учебному году в 2018 году составит 60 млн рублей

20 июня 2018 18:10  [150] Общество

Более 60 млн рублей будет направлено на подготовку школ Дзержинска Нижегородской области к учебному году. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, директор департамента образования горадминистрации Алексей Коротков рассказал на заседании комитета Думы по образованию, культуре, физкультуре и спорту, что из горбюджета выделено 17,7 млн рублей на подготовку образовательных организаций к учебному году. Кроме того, Дзержинску на условиях софинансирования предоставлена субсидия из областного бюджета на ремонт общеобразовательных организаций на общую сумму 42,3 млн рублей.

Депутаты Галина Демахина, Наталия Мигунова и председатель комитета Людмила Кемайкина заслушали информацию о работе департамента образования администрации города по надлежащему содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений и благоустройству прилегающих территорий.

Приняв информацию к сведению, депутаты поручили городской администрации разработать до конца 2018 года положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений с целью регламентации обеспечения данного вида работ.

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