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Общество

Нижегородское правительство планирует передать муниципалитетам оборудование службы 112 на 47 млн рублей

20 июня 2018 18:16  [166] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской обоасти планирует передать муниципалитетам оборудование службы "112" на 47 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям Нижегородской области 20 июня 2018 года.

Члены комитета рассмотрели и одобрили для принятия в двух чтениях проект изменений в закон "Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области". Специализированное оборудование было закуплено в 2015-2017 годах на средства облбюджета.

"Мы приняли решение о передаче этого оборудования в безвозмездное пользование муниципалитетам с тем, чтобы они могли его полноценно использовать. Но бремя содержания этого оборудования будет по-прежнему лежать на плечах службы "112" и на областном бюджете. Это логично, правильно, и других вариантов закрепить это оборудование в пользовании у правительства не было бы. Такое решение позволит обеспечить безопасность граждан, проживающих на любой территории Нижегородской области", - отметил председатель комитета Андрей Тарасов.

Напомним, в январе 2018 года депутаты ЗС НО одобрили передачу ФСБ приобретенного за счет областного бюджета оборудования для усиления безопасности в период Чемпионата мира по футболу.

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