Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал обеспечить охрану сохраняемых градозащитниками деревянных домов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал обеспечить охрану деревянных домов, сохраняемых градозащитниками. Об этом он сообщил журналистам 20 июня 2018 года.



На вопрос НИА "Нижний Новгород" о том, будет ли власть помогать нижегородцам в вопросах консервации объектов, Панов ответил, что намерен обеспечить безопасность домов от поджогов и мародеров. "Я знаю о тех инцидентах, которые произошли с домами. Сложность в том, что я являюсь муниципальным служащим и выделить 500 тысяч рублей на консервацию – это не такой быстрый процесс. Сегодня, я думаю, подпишу постановление о том, что я даю поручение обеспечить безопасность этих домов. На основании этого выделять финансирование. Юридическая работа должна быть завершена, после этого будут сделаны все необходимые действия в администрации", - пояснил он.



Речь идет о домах в районе ул. Короленко-Новая-Славянская, на пересечении ул. М. Ямской и Шевченко в Нижегородском районе. Градозащитники приступили к работам весной, не дожидаясь действий власти, в связи с тем, что объекты требуют защиты от действий мародеров и поджогов немедленно. Они за свой счет и средства жителей города заколотили досками оконные проемы, закрыли двери на замки, провели комплексное благоустройство в кварталах на 14 домах. Осталось законсервировать 15 объектов. Сбор средств на народную консервацию продолжается. Панов также сказал, что в рамках проектов развития города на 2018-2019 годы, планируется провести редевелопмент исторической части, о чем обсуждалось на встрече с врио губернатора Глебом Никитиным в феврале.



Накануне, на пресс-конференции градозащитники обратили внимание, что новое руководство города и области заявляет о необходимости сохранения историко-культурного наследия, но при этом очень много проблем. "Нет взаимодействия на уровне районной администрации, которая не сообщает о своих планах по расселению ценных домов. В результате мародёры появляются там раньше нас, и мы не можем сформировать актуальный список домов, нуждающихся в консервации, и действуем как пожарная команда. Сейчас мы закрываем дома и ремонтируем крыши сами, за счёт пожертвований", - рассказал Станислав Дмитриевский. Он также заметил, что "просто заколотить дома – мало, необходимо следить за ними и обслуживать, тогда пожаров удастся избежать".



Кроме того, по словам градозащитников, до сих пор не разработана нормативно-правовая база для передачи объектов потенциальным инвесторам "рубль за кв. метр". "Эта программа в Нижнем Новгороде фактически не заработала. "Администрация предоставила такой список, где были одни руины. И дальше эта работа не пошла. Не было политической воли, чтобы сохранять эти деревянные дома. Можно пойти по опыту Казани, где провели аукционы по заниженной цене с обременением. У них большинство домов ушли с аукциона, у них появились собственники. Все работы прошли по проекту. Нижний Новгород в этом плане еще впереди, у нас есть что сохранять", - добавила градозащитник, координатор общественного движения "СпасГрад" Анна Давыдова.



"Чтобы программа заработала, необходимо утвердить порядок на уровне администрации города. Проблема в привлечении инвесторов", - добавила юрист и правозащитник Марина Чуфарина.



Напомним, в феврале 2016 года администрация разработала механизм передачи инвесторам для восстановления ветхих зданий-объектов культурного наследия. Тогда сообщалось, что инвестор будет полностью освобожден от арендной платы, но вместе с тем возьмет на себя обязательства по изготовлению паспорта здания, акта технического состояния и проектной документации по его сохранению, а также реконструкции. В рамках пилотного проекта в марте 2016 года на пятилетний срок был сдан в аренду всего один дом для дальнейшей реставрации (дом Котельникова 1870 года постройки).