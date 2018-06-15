Медики не выявили фактов употребления наркотиков в 2017/2018 учебном году в Нижегородской области Общество

Медики не выявили фактов употребления наркотиков в 2017/2018 учебном году в Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, и.о. замгубернатора Сергей Шевченко сообщил на заседании областной антинаркотической комиссии, что во время учебного года было проведено более двух тысяч профилактических медицинских осмотров в школах, колледжах, вузах по выявлению немедицинского потребления наркотических и психотропных препаратов.

"Главной целью сегодняшнего заседания является выявление существующих проблем и выработка предложений по совершенствованию работы муниципальных антинаркотических комиссий", - сказал на заседании врио губернатора Глеб Никитин.

Участники заседания, в частности, обсудили организацию работы по выявлению наркопотребителей, профилактике и лечению наркомании в районах области и в городских округах.

"Мы не сталкивались с жалобами граждан либо образовательных организаций на данный вид профилактической работы. Подобные тестирования проводятся на основании письменного добровольного согласия учащихся либо их законных представителей при полном обеспечении анонимности", - добавил Шевченко.

По итогам заседания антинаркотической комиссии было принято решение рекомендовать региональному министерству здравоохранения совместно с ГУ МВД до конца 2018 года разработать и направить в районы и городские округа "Методические рекомендации по организации деятельности муниципальных антинаркотических комиссий Нижегородской области".

Также минздраву при содействии заинтересованных министерств и ведомств рекомендовано провести два обучающих семинара для секретарей муниципальных антинаркотических комиссий. Совместно с администрациями районов решено регулярно проводить мероприятия превентивного характера, направленные на мотивирование лечения наркозависимых, а также принять дополнительный комплекс мер по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, ликвидации наркопритонов.