Последние новости рубрики Общество
20 июня 2018 19:11  [522] Нижегородская Дума приняла в первом чтении новое положение о публичных слушаниях
20 июня 2018 19:06  [288] Дополнительные шаттлы будут возить пассажиров через Канавинский мост в Нижнем Новгороде в день матча ЧМ 21 июня
20 июня 2018 18:50  [177] Нижегородская Дума одобрила проведение довыборов в Общественную палату города 31 августа
20 июня 2018 18:42  [128] Медики не выявили фактов употребления наркотиков в 2017/2018 учебном году в Нижегородской области
20 июня 2018 18:23  [214] Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал обеспечить охрану сохраняемых градозащитниками деревянных домов
20 июня 2018 18:16  [165] Нижегородское правительство планирует передать муниципалитетам оборудование службы 112 на 47 млн рублей
20 июня 2018 18:10  [149] Бюджет подготовки школ Дзержинска Нижегородской области к учебному году в 2018 году составит 60 млн рублей
20 июня 2018 17:59  [187] Нижегородский институт развития городской среды планирует внедрить дизайн-код для остановок, киосков и туалетов
20 июня 2018 17:40  [166] "Любая концепция по школьному питанию должна быть несложная и прозрачная", - Владимир Тарасов
20 июня 2018 17:18  [183] Нижегородский минобр обновил стратегию развития НГИЭУ
Общество

Медики не выявили фактов употребления наркотиков в 2017/2018 учебном году в Нижегородской области

20 июня 2018 18:42  [128] Общество

Медики не выявили фактов употребления наркотиков в 2017/2018 учебном году в Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, и.о. замгубернатора Сергей Шевченко сообщил на заседании областной антинаркотической комиссии, что во время учебного года было проведено более двух тысяч профилактических медицинских осмотров в школах, колледжах, вузах по выявлению немедицинского потребления наркотических и психотропных препаратов.

"Главной целью сегодняшнего заседания является выявление существующих проблем и выработка предложений по совершенствованию работы муниципальных антинаркотических комиссий", - сказал на заседании врио губернатора Глеб Никитин.

Участники заседания, в частности, обсудили организацию работы по выявлению наркопотребителей, профилактике и лечению наркомании в районах области и в городских округах.

"Мы не сталкивались с жалобами граждан либо образовательных организаций на данный вид профилактической работы. Подобные тестирования проводятся на основании письменного добровольного согласия учащихся либо их законных представителей при полном обеспечении анонимности", - добавил Шевченко.

По итогам заседания антинаркотической комиссии было принято решение рекомендовать региональному министерству здравоохранения совместно с ГУ МВД до конца 2018 года разработать и направить в районы и городские округа "Методические рекомендации по организации деятельности муниципальных антинаркотических комиссий Нижегородской области".

Также минздраву при содействии заинтересованных министерств и ведомств рекомендовано провести два обучающих семинара для секретарей муниципальных антинаркотических комиссий. Совместно с администрациями районов решено регулярно проводить мероприятия превентивного характера, направленные на мотивирование лечения наркозависимых, а также принять дополнительный комплекс мер по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, ликвидации наркопритонов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph