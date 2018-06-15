Восемь сотовых телефонов изъято при попытке провезти их в нижегородскую ИК-16 Происшествия

Фото: ГУ ФСИН по Нижегородской области

Восемь сотовых телефонов изъято при попытке провезти их в исправительную колонию №16 (Лысковский район Нижегородской области) в автомобиле "Ока". Об этом пресс-служба ГУФСИН РФ по региону сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, автомобиль был досмотрен сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности колонии во время въезда на территорию ее автосервиса для ремонта.

Кроме телефонов, в автомобиле были спрятаны девять зарядных устройств, картридер и батарея для телефона. По факту произошедшего на владельца автомобиля составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12. КоАП РФ (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы). Максимальное наказание по данной статье – штраф в пять тысяч рулей.