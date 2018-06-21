Нижегородец осуждён на девять лет колонии за мошенничество и хищение автомобилей на 23 млн рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец осуждён на девять лет колонии за мошенничество и хищение автомобилей на 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 21 июня 2018 года.

Согласно информации, в 2012-2014 годах 47-летний житель Нижнего Новгорода предоставлял в один из банков города недостоверные сведения о месте работы и доходах заемщиков, с помощью чего похищал деньги, выданные в качестве кредитов. Также он использовал несколько своих знакомых для оформления на них кредитов, якобы за вознаграждение, которое впоследствии так и не выплатил.

Кроме того, подсудимый принимал автомобили на реализацию и, получив их вместе с документами, продавал без ведома собственников. Всего таким образом он похитил 16 автомобилей.

Материальный ущерб составил около 23 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч.ч.3,4 ст.159 УК РФ (мошенничества, совершенные в крупном и особо крупном размерах, а также с использованием своего служебного положения). Подсудимый вину не признал.

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан возместить причиненный ущерб.