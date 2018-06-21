Прокуратура предупредила двух застройщиков в Балахне Нижегородской области о недопустимости переноса сроков ввода жилья Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура объявила предупреждения двум застройщикам в Балахне Нижегородской области факту возможного переноса срока ввода в эксплуатацию жилых домов, строившихся с привлечением средств граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 21 июня 2018 года.

Согласно информации, прокуратура установила нарушения в сфере долевого строительства жилья у балахнинских компаний ООО "Строительная империя" и ООО "ГлавСтрой-Истейт". Стало известно о возможном переносе застройщиками срока ввода в эксплуатацию жилых домов на ул.Горького д.18 и ул.Чапаева д.4а. Руководителям компаний объявлены предостережения.

Также установлено, что ООО "Строительная империя" не разместила в интернете внесенные в проектную декларацию изменения за третий квартал 2017 года, касающиеся размера кредиторской и дебиторской задолженности по объекту. В связи с этим прокурор возбудил административные дела по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ. Кроме того, в адрес директора компании внесено представление. Нарушения устранены.