Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена из-за ветра 21 июня

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Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 21 июня 2018 года. Об этом сообщает "ННКД".
Работа переправы Нижний Новгород – Бор приостановлена по данным на 11:50. На какой срок – не сообщается.
Напомним, что 21 июня в Нижегородской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
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