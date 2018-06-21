Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена из-за ветра 21 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 21 июня 2018 года. Об этом сообщает "ННКД".

Работа переправы Нижний Новгород – Бор приостановлена по данным на 11:50. На какой срок – не сообщается.

Напомним, что 21 июня в Нижегородской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.