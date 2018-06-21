Тариф "На всех" стал самым востребованным семейным тарифом на услуги мобильной связи "Ростелекома"

Тариф "На всех" стал самым востребованным семейным тарифом на услуги мобильной связи "Ростелекома". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 21 июня 2018 года.

Согласно информации, популярность тарифного плана "На всех" на услуги мобильной связи "Ростелекома" за полгода выросла в шесть раз. Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт.

"На всех" – это предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. На всех будет доступно более 10 часов разговоров и до 30 Гб мобильного интернета каждый месяц (в зависимости от выбранного "размера" пакета – L, XL, XXL).

Все звонки внутри одной семьи, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны "Ростелекома" являются бесплатными и безлимитными. Они не расходуют пакет минут.

Если большинство членов семьи интернетозависимы, то можно обменять минуты на гигабайты мобильного интернета. В случае, когда не все минуты или гигабайты из пакета будут использованы в текущем месяце, то они автоматом переносятся на следующий месяц. И наоборот, если не хватит – можно докупить пакеты.

Нужно только определить в семье главного по тарифу, чтобы он контролировал единый лицевой счет, оплачивал абонентскую плату, менял минуты на гигабайты или докупал нужные услуги. По условиям тарифа "На всех" популярные социальные сети и мессенджеры доступны безлимитно и не расходуют пакет интернет-трафика.

За пределами домашнего региона все входящие звонки являются бесплатными, а на исходящие действует единый тариф на звонки абонентам в любом регионе (до 2 рублей за минуту).

Если семья пользуется "Интерактивным ТВ" от "Ростелекома" дома, то смартфон или планшет могут стать дополнительным переносным "телевизором", на котором будут доступны те же домашние пакеты телеканалов, а также фильмы и сериалы, заказанные в "Видеопрокате". Сделать это поможет бесплатный сервис "Мультискрин". При использовании видеопортала и мобильного приложения "Интерактивное ТВ" мобильный интернет-трафик не расходует пакет гигабайтов, предоставляется безлимитно и бесплатно.

Если сегодня семья использует SIM-карты разных мобильных операторов, можно воспользоваться бесплатной услугой переноса номера (MNP) и перейти на обслуживание в "Ростелеком", начав пользоваться всеми перечисленными преимуществами семейного тарифа "На всех".