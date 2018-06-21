Как выбрать подходящую душевую кабинку?

Современные ванные комнат в последнее время все чаще пополняются душевыми боксами, которые устанавливаются вместо габаритных ванн и занимают много места. Кабинки бывают разных размеров и форм, поэтому подобрать оптимальный вариант конструкции для небольшой ванны не составит большого труда.

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Выбор душевой кабины.

Перед покупкой определенной модели необходимо сформировать краткий перечень характеристик и параметров, которых следует придерживаться.

Размер бокса. Эта характеристика зависит от размеров помещения и места, которое отведено для обустройства.

Стоимость гидробокса. Данный критерий считается наиболее значимым, потому что любая семья, планируя проведения ремонта, занимается распределением денег. Разброс по ценам на кабинки велик. Определяющей характеристикой выступает конструкция кабинки, материал ее изготовления, оснащение, бренд. Поэтому стоит заранее определиться со всем этим, чтобы понимать, какую сумму придется выложить за приобретение.

Конструктивные особенности кабины. Нужно понимать, что слишком сложные по конструкции боксы не во всех случаях считаются лучшим вариантом. Существуют раздвижные изделия с большим количеством створок. Только от простоты конструкции будет зависеть ее долговечность и надежность. К тому же имеющиеся механизмы не так часто ломаются.

Поддон гибробокса. Данные части конструкции отличаются по материалам изготовления, размерности, форме и глубине.

Функциональное оснащение. Существует огромное количество вариантов. Кабины могут оборудоваться всевозможными массажными устройствами, подсветкой, мультимедийными устройствами. При выборе опционального оснащения важно не переборщить. Ведь никому не хочется переплачивать за неиспользуемые функции.

Затрудняясь с выбором душевой кабинки, обратитесь за помощью к профессионалам. Они подберут подходящий вариант гидробоксов, отталкиваясь от предпочтений клиента.

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