Двое мужчин подозреваются в избиении незнакомца до смерти в Кстове Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Двое мужчин подозреваются в избиении незнакомца до смерти в Кстове Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 21 июня 2018 года.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 мая двое мужчин, а также потерпевший, личность которого устанавливается, находились на ул. Свободы, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленники избили потерпевшего, из-за чего тот умер в больнице на следующий день.

Уголовное дело в отношении мужчин возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об их аресте. Ранее оба были судимы. Расследование продолжается.