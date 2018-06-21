Обсуждение новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Приокском районе 26 июня

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Общественное обсуждение по проекту новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Приокском районе 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 21 июня 2018 года.
Согласно информации, слушания состоятся в 18:00 по адресу: центр культуры и кино "Зарница", (пр. Гагарина, 114).
Как сообщалось ранее, на 22 июня назначена встреча с жителями Нижегородского района по данному вопросу.
Общественные обсуждения уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском и Ленинском районах города. На каждой встрече присутствовало более 100 человек.
Напомним, глава города Владимир Панов в начале марта сообщил о начале работы по исправлению по исправлению ошибок при модернизации маршрутной сети общественного транспорта. Он отметил, что потраченные на эти цели 61 млн рублей не помогли улучшить перевозки.
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